Официально. «Шахтер» попрощался с Дентиньо

Бразилец отдал 10 лет донецкому клубу

Дентиньо / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник Дентиньо покинул «Шахтер». Контракт бразильца с клубом подошел к концу.

Сезон в Украине и Европе в самом разгаре. Тем не менее, в ходе переговоров стороны решили не продлевать соглашение.

Дентиньо перешел в «Шахтер» в 2011 году. За 10 лет провел 197 матчей. В них ему удалось отличиться 29 голами и 16 результативными передачами. Футболист вошел в топ-50 бомбардиров в истории клуба.

С «горняками» бразилец завоевал 16 титулов. Среди них 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.

Отметим, что последним в карьере за «Шахтер» для Дентиньо стал матч против «Колоса» (3:1).