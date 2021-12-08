Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСтарт дан! «Донбасс» добыл уверенную победу над «Краматорском» в первом матче Суперлиги
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 5
Сегодня 8
Завтра 1
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 ПСЖ - Брюгге 4:1 Окончен
19:45 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Окончен
22:00 Милан - Ливерпуль 1:2 Окончен
22:00 Порту - Атлетико 1:3 Окончен
22:00 Аякс - Спортинг 4:2 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Бешикташ 5:0 Окончен
22:00 Шахтер - Шериф 1:1 Окончен
22:00 Реал - Интер 2:0 Окончен
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бавария - Барселона 0:0 1-й тайм
22:00 Бенфика - Динамо 0:0 1-й тайм
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:0 1-й тайм
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья 0:0 1-й тайм
22:00 Вольфсбург - Лилль 0:1 1-й тайм
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме 1:0 Окончен
19:45 Зенит - Челси 3:3 Окончен
22:00 Бавария - Барселона 0:0 1-й тайм
22:00 Бенфика - Динамо 0:0 1-й тайм
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:0 1-й тайм
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья 0:0 1-й тайм
22:00 Вольфсбург - Лилль 0:1 1-й тайм
22:20 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт -:- Запланирован

Официально. «Шахтер» продлил контракт с Мораесом

Форвард остался в донецкой команде еще на 1 год
Футбол Украинская Премьер-лига
20:46
Официально. «Шахтер» продлил контракт с Мораесом
Жуниор Мораес / Фото: Twitter

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес продлил контракт с донецкой командой еще на 1 год, сообщает пресс-служба «горняков».

Контракт Мораеса с «Шахтером» истекал в конце этого года, стороны продлили его до декабря 2022-го.

Мораес перешел в «Шахтер» летом 2018-го года. Форвард забил за «Шахтер» 61 гол в 105 матчах за «горняков», а также сделал 25 голевых передач.

В сезонах-2018/19 и 2019/20 Мораес в составе «Шахтера» становился лучшим бомбардиром УПЛ.

Ранее Мораес впервые за 10 месяцев попал в заявку «Шахтера» на матч.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Палкин: «Уверен, что Мораес поможет нам во второй части сезона»
Палкин: «Уверен, что Мораес поможет нам во второй части сезона»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:39
Загадочное сообщение в Twitter от «Шахтера». «Горняки» анонсировали трансфер?
Загадочное сообщение в Twitter от «Шахтера». «Горняки» анонсировали трансфер?
Футбол Украинская Премьер-лига
19:13
Бывший гендиректор «Зари» Рафаилов – о ничьей «Шахтера» с «Шерифом»: «Болезнь украинского футбола обостряется»
Бывший гендиректор «Зари» Рафаилов – о ничьей «Шахтера» с «Шерифом»: «Болезнь украинского футбола обостряется»
Футбол Лига чемпионов UEFA
18:58
Санжар: «Шахтер» не верил, что «Шериф» сможет забить»
Санжар: «Шахтер» не верил, что «Шериф» сможет забить»
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:30
Тренер «Агробизнеса»: «В случае еще одного провала в еврокубках, с Де Дзерби церемониться не будут»
Тренер «Агробизнеса»: «В случае еще одного провала в еврокубках, с Де Дзерби церемониться не будут»
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:08
«Шериф» наберет в Лиге чемпионов больше очков, чем «Динамо» и «Шахтер» в сумме
«Шериф» наберет в Лиге чемпионов больше очков, чем «Динамо» и «Шахтер» в сумме
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:47

Новости: Футбол

Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
LIVE Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
22:13
«Зенит» на 94-й минуте спас ничью в матче с «Челси», «Ювентус» одолел «Мальме» и занял 1-е место в группе
«Зенит» на 94-й минуте спас ничью в матче с «Челси», «Ювентус» одолел «Мальме» и занял 1-е место в группе
Лига чемпионов UEFA
21:53
Палкин: «Уверен, что Мораес поможет нам во второй части сезона»
Палкин: «Уверен, что Мораес поможет нам во второй части сезона»
Украинская Премьер-лига
21:39
Пике объяснил, почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»
Пике объяснил, почему «Бавария» сейчас успешнее «Барселоны»
Лига чемпионов UEFA
21:31
Гармаш и Яремчук выйдут на поле с первых минут матча «Бенфика» – «Динамо»
Гармаш и Яремчук выйдут на поле с первых минут матча «Бенфика» – «Динамо»
Лига чемпионов UEFA
20:54
Официально. «Шахтер» продлил контракт с Мораесом
Официально. «Шахтер» продлил контракт с Мораесом
Украинская Премьер-лига
20:46
Стала известна причина смерти известного украинского тренера Игоря Гамулы
Стала известна причина смерти известного украинского тренера Игоря Гамулы
В Европе
19:40
Легенда футбола Пеле снова госпитализирован
Легенда футбола Пеле снова госпитализирован
В мире
19:27
Загадочное сообщение в Twitter от «Шахтера». «Горняки» анонсировали трансфер?
Загадочное сообщение в Twitter от «Шахтера». «Горняки» анонсировали трансфер?
Украинская Премьер-лига
19:13
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:34
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 12:27
2
Все новости

Анонсы

Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
WEB
Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
17:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
9 декабря 19:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00