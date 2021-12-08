Официально. «Шахтер» продлил контракт с Мораесом

Форвард остался в донецкой команде еще на 1 год

Жуниор Мораес / Фото: Twitter

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес продлил контракт с донецкой командой еще на 1 год, сообщает пресс-служба «горняков».

Контракт Мораеса с «Шахтером» истекал в конце этого года, стороны продлили его до декабря 2022-го.

Мораес перешел в «Шахтер» летом 2018-го года. Форвард забил за «Шахтер» 61 гол в 105 матчах за «горняков», а также сделал 25 голевых передач.

В сезонах-2018/19 и 2019/20 Мораес в составе «Шахтера» становился лучшим бомбардиром УПЛ.

Ранее Мораес впервые за 10 месяцев попал в заявку «Шахтера» на матч.