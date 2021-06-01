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Официально. Шевченко не возьмет на Евро Лунина, Леднева и Михайличенко. Оглашена заявка на турнир

Определились 26 футболистов, которые отправятся с «сине-желтыми» на чемпионат Европы
Футбол Сборная Украины
20:13
Официально. Шевченко не возьмет на Евро Лунина, Леднева и Михайличенко. Оглашена заявка на турнир
Фото - Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил официальную заявку команды на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Согласно регламенту, в нее вошли 26 футболистов. Также определились номера игроков на турнире.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан («Динамо»), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»).

Защитники: 2. Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тимчик, 25. Денис Попов (все – «Динамо»), 4. Сергей Кривцов , 22. Николай Матвиенко (оба – «Шахтер»).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – «Шахтер»), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – «Динамо»), 7. Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), 8. Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), 14. Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), 17. Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), 18. Роман Безус («Гент», Бельгия), 20. Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгия), 19 Артем Беседин («Динамо»), 26. Артем Довбык («Днепр-1»).

Отметим, что в финальную заявку на турнир не вошли Андрей Лунин («Реал», Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь») и Богдан Михайличенко («Андерлехт»). Футболисты пока остаются в расположении национальной команды.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между Украиной и Северной Ирландией обслужит польская бригада арбитров.


Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Андрей Лунин Богдан Леднев Александр Сирота Артем Бондаренко Богдан Михайличенко

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