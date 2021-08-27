Официально. Сидклей будет играть за ПАОК

В греческом клубе бразилец будет выступать на правах аренды

Сидклей / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Сидклей отправился в ПАОК на правах аренды. Бразилец будет выступать в Греции один сезон.

Футболист перешел в столичный клуб из «Атлетико Паранаэнсе» в 2018 году. В прошлом сезоне на его счету всего 53 минуты за киевлян. Однако за это время он успел отличиться дважды.

В текущем сезоне Сидклей также выходил исключительно на замены. Он появлялся на поле в матчах с «Минаем» (2:0) и «Ингульцом» (1:1).

Ранее стали известны условия перехода бразильца в ПАОКе.