Тренер «Динамо»: «Интересно проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона»
Официально. Сидклей будет играть за ПАОК
В греческом клубе бразилец будет выступать на правах аренды
Сидклей / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Сидклей отправился в ПАОК на правах аренды. Бразилец будет выступать в Греции один сезон.
Футболист перешел в столичный клуб из «Атлетико Паранаэнсе» в 2018 году. В прошлом сезоне на его счету всего 53 минуты за киевлян. Однако за это время он успел отличиться дважды.
В текущем сезоне Сидклей также выходил исключительно на замены. Он появлялся на поле в матчах с «Минаем» (2:0) и «Ингульцом» (1:1).
Ранее стали известны условия перехода бразильца в ПАОКе.
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