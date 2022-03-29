Сбежавший из «Зенита» Ракицкий тренируется с украинским клубом
Первый чемпион в истории Украины прекратил свое существование
К сожалению, «Таврии» больше нет
«Таврия» Симферополь / Фото: - Facebook командыСимферопольская «Таврия», которая выступала во Второй лиге Украины, заявила о прекращении своего существования. Соответствующее заявление появилось на странице команды в Facebook.
Наши дорогие болельщики и все любители футбола вынуждены проинформировать вас о прекращении работы спортивного клуба «Таврия». К сожалению, на долю нашему клубу выпали тяжелые испытания уже не в первый раз.
Первый Чемпион Независимой Украины прекратил свое существование в 2014 году из-за аннексии Крыма. После этого последовало много попыток найти поддержку и восстановиться в качестве профессионалов среди украинских футбольных клубов.
Мы громко заявили о себе благодаря новому руководству, собрали круг единомышленников, усилили состав и готовились выполнять задания. Но снова, из-за войны, мы должны остановиться.Хотим верить, что это обращение к вам не станет последним, и мы еще встретимся на зеленых полях Украины.
Ранее сообщали, что вратарь тернопольской «Нивы» записал патриотическую песню.
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