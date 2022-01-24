Официально. Скандального Балотелли вызвали в сборную Италии впервые за 4 года

Манчини вернул в команду опального форварда

Марио Балотелли / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил список игроков, которые примут участие в январских матчах.

В их число попал скандальный нападающий турецкого «Демирспора» Марио Балотелли. Форвард не попадал в заявку национальной команды с 2018-го года.

В текущей кампании итальянец провел 21 матч, в котором забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

Заявка сборной Италии

Вратари: Марко Карнезекки («Кремонезе»), Алессио Краньо («Кальяри»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Дженоа»).

Защитники: Алессандро Бастони («Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Давиде Калабрия («Милан»), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини (все – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Милан»), Луис Фелипе («Лацио»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджо Скальвини, Рафаэл Толои (оба – «Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Кремонезе»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Маттео Пессина («Аталанта»), Самуэле Риччи («Эмполи»), Сандро Тонали («Милан»).

Нападающие: Марио Балотелли («Адана Демирспор»), Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (все – «Сассуоло»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Жоао Педро («Кальяри»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Рома»).

Манчини и Балотелли хорошо знакомы еще по совместно работе в «Интере» и «Манчестер Сити». Однажды тренер и форвард даже дрались на тренировке.