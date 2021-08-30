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Официально. Соперник «Динамо» в групповом раунде ЛЧ объявил о трансфере Забитцера

Хавбек «Лейпцига» перебрался в «Баварию»
Футбол Бундеслига (Германия)
17:39
Официально. Соперник «Динамо» в групповом раунде ЛЧ объявил о трансфере Забитцера
Марсель Забитцер / Фото: Twitter

Хавбек «Лейпцига» Марсель Забитцер перешел в «Баварию», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Забитцер подписал с «Баварией» контракт до 2025-го года. 27-летний хавбек выбрал себе 18-й номер в новом клубе.

Напомним, «Бавария» является соперником «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Петр Приходько
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Бавария РБ Лейпциг

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