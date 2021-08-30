«Бавария» подпишет лидера «Лейпцига» за 16 миллионов евро
Официально. Соперник «Динамо» в групповом раунде ЛЧ объявил о трансфере Забитцера
Хавбек «Лейпцига» перебрался в «Баварию»
17:39
Марсель Забитцер / Фото: Twitter
Хавбек «Лейпцига» Марсель Забитцер перешел в «Баварию», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Neuzugang beim #FCBayern!— FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2021
Marcel #Sabitzer unterschreibt bis 2025. #ServusMarcel
https://t.co/9WLt5cSbLS
Забитцер подписал с «Баварией» контракт до 2025-го года. 27-летний хавбек выбрал себе 18-й номер в новом клубе.
Напомним, «Бавария» является соперником «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов.
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