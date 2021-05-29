Источник: Экс-тренер «Ромы» и «Интера» подписал контракт с «Наполи»
Официально. Спаллетти возглавил «Наполи»
62-летний специалист вернулся к работе спустя два года
11:54
Лучано Спаллетти / Фото - Calcioefinanza
Новым главным тренером «Наполи» стал Лучано Спаллетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
На данном посту 62-летний специалист сменил Дженнаро Гаттузо. Сообщалось, что контракт с новым наставником рассчитан до 2023 года.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал данное назначение.
Я рад сообщить, что Лучано Спаллетти станет новым тренером «Наполи» с 1 июля. Добро пожаловать, Лучано. Вместе мы проделаем отличную работу.
Последним клубом Спаллетти был миланский «Интер». Специалист покинул ряды «нерадзурри» в 2019 году.
Напомним, Гаттузо возглавил «Фиорентину».
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