Танковский сломал лодыжку в игре с «Ворсклой»
Официально. Танковский подписал контракт с «Металлистом»
26-летний хавбек покинул донецкий «Шахтер»
18:23
Вячеслав Танковский / Фото - metalist.uaУкраинский полузащитник Вячеслав Танковский заключил соглашение с «Металлистом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
О деталях сделки и сроке контракта на данный момент не сообщается.
В харьковской команде Танковский будет выступать под 29-м номером.
Ранее 26-летний футболист защищал цвета «Шахтера», «Зарю» и «Арсенала-Киев». Последние два сезона Вячеслав провел в аренде в «Мариуполе». В летнее межсезонье отправился на сбор с «горняками».
Напомним, что донецкий клуб не стал включать Танковского в заявку на сезон.
Ранее «Металлист» подписал бывшего полузащитника «Мариуполя» Сергея Горбунова.