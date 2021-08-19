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Официально. Танковский подписал контракт с «Металлистом»

26-летний хавбек покинул донецкий «Шахтер»
Футбол Первая лига
18:23
Официально. Танковский подписал контракт с «Металлистом»
Вячеслав Танковский / Фото - metalist.ua
Украинский полузащитник Вячеслав Танковский заключил соглашение с «Металлистом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

О деталях сделки и сроке контракта на данный момент не сообщается.

В харьковской команде Танковский будет выступать под 29-м номером.

Ранее 26-летний футболист защищал цвета «Шахтера», «Зарю» и «Арсенала-Киев». Последние два сезона Вячеслав провел в аренде в «Мариуполе». В летнее межсезонье отправился на сбор с «горняками».

Напомним, что донецкий клуб не стал включать Танковского в заявку на сезон. 

Ранее «Металлист» подписал бывшего полузащитника «Мариуполя» Сергея Горбунова.
Владимир Кириченко
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Теги

Вячеслав Танковский Металлист Шахтер Донецк

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