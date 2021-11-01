Известны условия, при которых Антонио Конте согласится возглавить «Тоттенхэм»
Официально. «Тоттенхэм» остался без главного тренера
Нуну Эшпириту Санту уволен
12:23
Нуну Эшпириту Санту / Фото: Twitter
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту уволен со своей должности, сообщает пресс-служба «шпор».
Также покидает клуб и весь тренерский штаб.
Нуну возглавил «Тоттенхэм» в июне 2021-го года, в последних 4-х матчах «Тоттенхэм» проиграл 3 раза. В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» набрал 15 очков в 10-ти турах и идет 8-м.
Ранее сообщалось, что Нуну дадут 2 матча на исправление ситуации.
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