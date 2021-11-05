Официально. УАФ продлила контракт с 72-летним Лучи

Итальянец все-таки останется на своем посту

Лучано Лучи / фото - FootBoom

Лучано Лучи останется на посту главы Комитета арбитров УАФ, сообщает официальный сайт организации.

Ассоциация продлила с 72-летним итальянцем контракт, и он продолжит выполнять свои обязанности.

Ранее функционер попал в ДТП и перенес операцию, после чего в сети появилась информация, что он не сможет продолжить работу на этом посту.

Лучи возглавляет комитет с 2015-го года, и как сообщают в УАФ, при его работе уровень арбитража в Украине возрос, была введена система VAR, а отечественные рефери стали чаще получать назначения на международные матчи.