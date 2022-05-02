Вратарь «Динамо»: «Все равно, как закончился сезон УПЛ»
Официально. УАФ утвердила решение о досрочном завершении сезона УПЛ
5 клубов смогут подать заявки на участие в еврокубках
Фото: УАФ
УАФ утвердила решение о досрочном завершении сезона 2021/22 в УПЛ. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Такое решение было принято в связи с полномасштабной российской агрессией, начавшейся 24-го февраля. Решение приняли на встрече представителей клубов неделю назад.
Администрация УАФ уведомит UEFA о решении досрочно завершить чемпионат, после чего украинские клубы смогут подать заявки на участи в еврокубках в следующем сезоне. Среди них – «Шахтер», «Динамо» (Лига чемпионов), «Днепр-1» (Лига Европы), «Ворскла» и «Заря (Лига конференций).
Золотыми медалями «Шахтер», который занял 1-е место, УПЛ решила не награждать.
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