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Официально. УАФ утвердила решение о досрочном завершении сезона УПЛ

5 клубов смогут подать заявки на участие в еврокубках
Футбол Украинская Премьер-лига
14:27
Официально. УАФ утвердила решение о досрочном завершении сезона УПЛ
Фото: УАФ

УАФ утвердила решение о досрочном завершении сезона 2021/22 в УПЛ. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение было принято в связи с полномасштабной российской агрессией, начавшейся 24-го февраля. Решение приняли на встрече представителей клубов неделю назад.

Администрация УАФ уведомит UEFA о решении досрочно завершить чемпионат, после чего украинские клубы смогут подать заявки на участи в еврокубках в следующем сезоне. Среди них – «Шахтер», «Динамо» (Лига чемпионов), «Днепр-1» (Лига Европы), «Ворскла» и «Заря (Лига конференций).

Золотыми медалями «Шахтер», который занял 1-е место, УПЛ решила не награждать.


Петр Приходько
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