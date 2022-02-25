UEFA: «Мы готовы протянуть руку украинскому народу»
Официально. UEFA перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Игра состоится в Париже
12:02
Фото: AFP
UEFA сообщил о переносе финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга.
Встреча должна была состояться на «Газпром-Арене» 28 мая.
Теперь же, игра состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс». Дата матча не изменена, сообщает пресс-служба UEFA.
Также сообщалось, что матч за Суперкубок UEFA 2023 у Казани также могут забрать.
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.