Официально. UEFA перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Игра состоится в Париже

Фото: AFP

UEFA сообщил о переносе финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 из Санкт-Петербурга.

Встреча должна была состояться на «Газпром-Арене» 28 мая.

Теперь же, игра состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс». Дата матча не изменена, сообщает пресс-служба UEFA.

Также сообщалось, что матч за Суперкубок UEFA 2023 у Казани также могут забрать.

Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.

УПЛ приостановила возобновление сезона.