Ни одного плохого слова об оккупантах, сбежал из Украины. Жуниор Мораес ведет себя как артисты россии, которые молчат
Официально. Украинец Мораес покинул «Шахтер» и перешел в бразильский клуб
Форвард уехал из Украины в первые дни войны
Жуниор Мораес / Фото: пресс-служба Коринтианса
Украинский гражданин Жуниор Мораес покинул «Шахтер» и стал игроком «Коринтианса», сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Контракт подписан до 2023-го года.
Мораес выступал за «Шахтер» с 2018-го года, а в первые дни войны в Украине выехал из страны.
Мораес является натурализованным украинцем, в сборной Украины провел 11 матчей и забил 1 мяч.
Как Мораес вел себя в первые дни вторжения россии в Украину.