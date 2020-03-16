Официально. Украинский форвард «Миная» вызван в сборную Азербайджана

Футболист был натурализован

Анатолий Нуриев / Фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Анатолий Нуриев получил вызов в сборную Азербайджана, сообщает пресс-служба закарпатцев.

24-летний футболист был натурализован. Теперь ему предстоят два поединка отбора на чемпионат мира-2022 против Португалии и Сербии, а также товарищеский матч с Катаром.

В лагерь национальной команды Нуриев отправится 21 марта. Сразу после матча «Миная» в УПЛ против «Мариуполя».

Ранее сообщалось, что сборная Азербайджана может натурализовать еще одного украинца.