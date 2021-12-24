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Официально. Вернидуб продлил контракт с «Шерифом»

Украинский тренер будет работать с молдавским клубом до 2024-го года
Футбол Украинские легионеры
11:27
Официально. Вернидуб продлил контракт с «Шерифом»
Юрий Вернидуб / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб продлил контракт с клубом до 2024-го года, сообщает пресс-служба молдаван.

Вернидуб возглавляет «Шериф» с 2020-го года. За это время он успел выиграть чемпионат Молдовы с командой, пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов и попасть в Лигу Европы с 3-го места.

Напомним, в групповом раунде ЛЧ «Шериф» оставил за спиной «Шахтер». Украинский клуб ни разу не победил команду Вернидуба (0:2, 1:1).

В 1/16 финала Лиги Европы «Шериф» сойдется с «Брагой».

Петр Приходько
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