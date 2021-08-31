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Официально. Виллиан и «Арсенал» прекратили сотрудничество

Экс-игрок «Шахтера» вернется в родной клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:28
Официально. Виллиан и «Арсенал» прекратили сотрудничество
Фото: arsenal.com

«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Виллианом по обоюдному согласию сторон.

Бразилец вернется в родной «Коринтианс», в котором начала свою профессиональную карьеру. Отметим, что вингер пошел на существенное снижение зарплаты – оклад снизится на 70 % в сравнении с получаемыми в стане «канониров». Это было одной из причин желание англичан завершить сотрудничество с Вилианом – экономия 20 миллионов фунтов за два года.

Напомним, что именно из «Коринтианса» бразилец перешел в «Шахтер».

Олег Шумейко-младший
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Виллиан Арсенал Лондон

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