«Милан» вступил в борьбу с «Коринтиансом» за экс-хавбека «Шахтера»
Официально. Виллиан и «Арсенал» прекратили сотрудничество
Экс-игрок «Шахтера» вернется в родной клуб
07:28
Фото: arsenal.com
«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Виллианом по обоюдному согласию сторон.
Бразилец вернется в родной «Коринтианс», в котором начала свою профессиональную карьеру. Отметим, что вингер пошел на существенное снижение зарплаты – оклад снизится на 70 % в сравнении с получаемыми в стане «канониров». Это было одной из причин желание англичан завершить сотрудничество с Вилианом – экономия 20 миллионов фунтов за два года.
Напомним, что именно из «Коринтианса» бразилец перешел в «Шахтер».
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