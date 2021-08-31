Официально. Виллиан и «Арсенал» прекратили сотрудничество

Экс-игрок «Шахтера» вернется в родной клуб

Фото: arsenal.com

«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Виллианом по обоюдному согласию сторон.



Бразилец вернется в родной «Коринтианс», в котором начала свою профессиональную карьеру. Отметим, что вингер пошел на существенное снижение зарплаты – оклад снизится на 70 % в сравнении с получаемыми в стане «канониров». Это было одной из причин желание англичан завершить сотрудничество с Вилианом – экономия 20 миллионов фунтов за два года.

Напомним, что именно из «Коринтианса» бразилец перешел в «Шахтер».