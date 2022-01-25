Юрченко подпишет контракт с латвийским клубом
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Украинец перешел в «Ригу»
11:48
Владлен Юрченко / Фото: ФК Рига
Украинский хавбек Владлен Юрченко перешел в «Ригу», сообщает официальный сайт латвийского клуба.
Условия контракта Юрченко с «Ригой» неизвестны.
Напомним в конце декабря 2021-го года 28-летний Юрченко разорвал контракт с «Десной» из-за финансовых задолженностей со стороны клуба.
«Рига» в чемпионате Латвии в 2021-м году заняла 4-е место.
Ранее сообщалось, что Юрченко могут подписать «Черноморец» или «Ворскла».
Комментарии 0