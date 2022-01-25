Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду

Украинец перешел в «Ригу»
Футбол Украинские легионеры
11:48
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Владлен Юрченко / Фото: ФК Рига

Украинский хавбек Владлен Юрченко перешел в «Ригу», сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Условия контракта Юрченко с «Ригой» неизвестны.

Напомним в конце декабря 2021-го года 28-летний Юрченко разорвал контракт с «Десной» из-за финансовых задолженностей со стороны клуба.

«Рига» в чемпионате Латвии в 2021-м году заняла 4-е место.

Ранее сообщалось, что Юрченко могут подписать «Черноморец» или «Ворскла».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владлен Юрченко ФК Рига

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Юрченко подпишет контракт с латвийским клубом
Юрченко подпишет контракт с латвийским клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 14:59
Максимов подтвердил, что «Ворскле» интересен бывший игрок «Байера»
Максимов подтвердил, что «Ворскле» интересен бывший игрок «Байера»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 января 07:42
«Черноморец» может подписать Юрченко
«Черноморец» может подписать Юрченко
Футбол Украинская Премьер-лига
12 января 16:27
Юрченко не переходит в «Зарю». Сайт УПЛ допустил техническую ошибку
Юрченко не переходит в «Зарю». Сайт УПЛ допустил техническую ошибку
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 2021г. 12:59
Юрченко вернулся в «Зарю»
Юрченко вернулся в «Зарю»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 2021г. 11:40
Юрченко – о задолженностях в «Десне»: «У каждого по-разному»
Юрченко – о задолженностях в «Десне»: «У каждого по-разному»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 декабря 2021г. 18:03

Новости: Футбол

Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Мораес: «Я счастлив вернуться и сделать дубль»
Украинская Премьер-лига
12:34
Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Польский журналист: «Шевченко будет в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных»
Сборные
12:12
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Легионер «Днепра-1»: «У Украины с Россией лишь психологическая война, мы продолжаем жить нормальной жизнью»
Украинская Премьер-лига
11:59
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
Количество погибших после давки перед матчем Камерун – Коморы на Кубке Африки возросло
В мире
11:53
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Официально. Владлен Юрченко нашел себе новую команду
Украинские легионеры
11:48
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Украинские легионеры
10:57
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Йовичевич назвал самые болезненные поражения «Днепра-1» осенью
Украинская Премьер-лига
10:49
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Украинские легионеры
09:35
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
Премьер-Лига (Англия)
09:20
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости