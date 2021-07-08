Защитник сборной Украины не присоединится к «Шахтеру» на сборах в Австрии
Официально. «Ворскла» взяла в аренду защитника «Шахтера»
Соглашение Бондаренко с полтавчанами рассчитано на 1 год
Валерий Бондаренко / Фото: ФК Ворскла
Защитник «Шахтера» Валерий Бондаренко следующий сезон проведет в аренде в «Ворскле». Соглашение с игроком рассчитано на год.
В минувшем сезоне Бондаренко выступал в составе «Александрии», отличившись 3 голами в 18 матчах прошлого сезона УПЛ.
Напомним, что лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2020-2021 Владислав Кулач ушел из «Ворсклы» и находится на тренировочном сборе с «Динамо».
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