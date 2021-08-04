Ярославский: «Через год мы выйдем в УПЛ с таким составом, что будь здоров»
Официально. Ярославский вернулся на пост президента «Металлиста»
Пресс-служба коротко и неоднозначно прокомментировала решение
4 августа 22:45
Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист
Бизнесмен Александр Ярославский избран президентом «Металлиста». Пресс-служба клуба кратко прокомментировала соответствующее решение.
Решение принято в соответствии с законодательством Украины и документами Клуба.
Ярославский занимал данный пост с 2006 по 2012 годы. После этого «Металлист» был продан Сергею Курченко, в последствие бежавшему из страны.
Интересно, что сам бизнесмен несколько дней назад заявил, что лишь в 2023 году сможет официально стать президентом клуба.
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