Жиру отказался от продления контракта с «Челси»
Официально. Жиру остается в «Челси»
Француз подписал с «синими» контракт на год
18:47
Оливье Жиру / фото - Getty Images
Пресс-служба «Челси» сообщила, что французский нападающий команды Оливье Жиру продолжит свою карьеру в лондонском клубе.
После длительных раздумий форвард согласился продлить контракт с сохранением прежней зарплаты (4.2 миллиона евро – прим.)
Стоит отметить, что в сети появлялось много слухов относительно дальнейшей карьеры форварда. Многие источники сообщали, что Жиру активно ведет переговоры с «Миланом» и хочет продолжить карьеру в Италии.
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