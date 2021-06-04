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Официально. Жиру остается в «Челси»

Француз подписал с «синими» контракт на год
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:47
Официально. Жиру остается в «Челси»
Оливье Жиру / фото - Getty Images

Пресс-служба «Челси» сообщила, что французский нападающий команды Оливье Жиру продолжит свою карьеру в лондонском клубе.

После длительных раздумий форвард согласился продлить контракт с сохранением прежней зарплаты (4.2 миллиона евро – прим.)

Стоит отметить, что в сети появлялось много слухов относительно дальнейшей карьеры форварда. Многие источники сообщали, что Жиру активно ведет переговоры с «Миланом» и хочет продолжить карьеру в Италии.

Михаил Рыбак
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Оливье Жиру Челси

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