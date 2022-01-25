Возвращение Эриксена в АПЛ ожидается 26-го января

Хавбек согласовал контракт с «Брентфордом»

Кристиан Эриксен / Фото: Getty Images

Датский полузащитник Кристиан Эриксен согласовал контракт с «Брентфордом», сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Официальное представление Эриксена в «Брентфорде» состоится завтра, 26-го января.

Срок контракта Эриксена будет рассчитан до конца сезона, он придет в команду свободным агентом, ведь «Интер» расторг с ним контракт.

Напомним, Эриксен приступил к тренировкам в начале января после сердечного приступа летом.