Артета: «В мае «Арсенал» хочет бороться за топ-4»
Офіційно. «Арсенал» підписав нову угоду з Артетою
Іспанський наставник може вивести клуб до нового роізграшу Ліги чемпіонів
13:16
Мікель Артета / Фото - football365«Арсенал» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з головним тренером команди Мікелем Артетою.
Чинна угода іспанського фахівця з лондонським клубом розрахована до літа 2025 року.
Іспанський вже встиг прокоментувати цю подію.
«Я дуже схвильований, вдячний і дійсно дуже щасливий сьогодні».
Нагадаємо, «Арсенал» активно бореться за потрапляння в Лігу чемпіонів за підсумками сезону АПЛ. Станом на сьогодні «каноніри» випереджають «Тоттенхем» на 2 очки за 4 тури до фінішу чемпіонату.
Раніше повідомлялося, що український легіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко зацікавив лондонський «Арсенал».
Комментарии 0