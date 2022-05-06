Офіційно. «Арсенал» підписав нову угоду з Артетою

Іспанський наставник може вивести клуб до нового роізграшу Ліги чемпіонів

Мікель Артета / Фото - football365

«Я дуже схвильований, вдячний і дійсно дуже щасливий сьогодні».

«Арсенал» на своємуповідомив про підписання нового контракту з головним тренером командиЧинна угода іспанського фахівця з лондонським клубом розрахована до літа 2025 року.Іспанський вже встиг прокоментувати цю подію.Нагадаємо, «Арсенал» активно бореться за потрапляння в Лігу чемпіонів за підсумками сезону АПЛ. Станом на сьогодні «каноніри» випереджають «Тоттенхем» на 2 очки за 4 тури до фінішу чемпіонату.Раніше повідомлялося, що український легіонер «Манчестер Сіті»