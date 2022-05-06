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Офіційно. «Арсенал» підписав нову угоду з Артетою

Іспанський наставник може вивести клуб до нового роізграшу Ліги чемпіонів
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:16
Офіційно. «Арсенал» підписав нову угоду з Артетою
Мікель Артета / Фото - football365
«Арсенал» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту з головним тренером команди Мікелем Артетою.

Чинна угода іспанського фахівця з лондонським клубом розрахована до літа 2025 року. 

Іспанський вже встиг прокоментувати цю подію.

«Я дуже схвильований, вдячний і дійсно дуже щасливий сьогодні».


Нагадаємо, «Арсенал» активно бореться за потрапляння в Лігу чемпіонів за підсумками сезону АПЛ. Станом на сьогодні «каноніри» випереджають «Тоттенхем» на 2 очки за 4 тури до фінішу чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що український легіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко зацікавив лондонський «Арсенал».
Владимир Кириченко
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