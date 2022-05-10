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Офіційно. «Манчестер Сіті» оголосив про перехід Холанда

1 липня Ерлінг стане гравцем «городян»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:28
Офіційно. «Манчестер Сіті» оголосив про перехід Холанда
Фото: Getty Images

«Манчестер Сіті» у своїх соцмережах оголосив про перехід зіркового форварда «Боруссії» Д Ерлінга Холанда.

Офіційно гравцем «городян» норвежець стане 1 липня 2022 року. Вчора нападник пройшов медогляд у клубі. Відомі деталі контракту Холанда.

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп вважає, що «городянам» ще рано святкувати чемпіонство.

Олег Шумейко-младший
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