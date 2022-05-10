Известны зарплата и длительность контракта Холанда в «Манчестер Сити»
Офіційно. «Манчестер Сіті» оголосив про перехід Холанда
1 липня Ерлінг стане гравцем «городян»
18:28
Фото: Getty Images
«Манчестер Сіті» у своїх соцмережах оголосив про перехід зіркового форварда «Боруссії» Д Ерлінга Холанда.
Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022
The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.
Офіційно гравцем «городян» норвежець стане 1 липня 2022 року. Вчора нападник пройшов медогляд у клубі. Відомі деталі контракту Холанда.
Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп вважає, що «городянам» ще рано святкувати чемпіонство.
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