Оганов: «Главное, что «Заря» существует и показывает достойный футбол»

Станислав Оганов / Фото - ФК Заря

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов ответил на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон.

Для меня всегда радостью есть то, что «Заря» доставляет удовольствие своей игрой миллионам болельщиков. А выделить конкретно какой-то сезон из всех, сколько я провел в команде, непросто. Все они по-своему были прекрасными, хотя были и тяжелые периоды.

Главное, что сегодня «Заря» существует и показывает достойный футбол. Это, пожалуй, самые приятные моменты – когда ты пытаешься вложить какую-то частичку своей души, и оно потом приносит плоды. Понятное дело, что всегда хочется находиться на высоких позициях. Но это футбол, такого не может быть.

Тем не менее, мы стремимся достичь максимальных результатов. Будет это когда-то при мне или без меня, но все же надеюсь, что «Заря» когда-то все равно окажется на высоком месте.