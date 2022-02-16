«Заря» разгромила в спарринге «Железничар»
Оганов сообщил о решении легионеров «Зари» в связи с ситуацией в Украине
Гендиректор клуба отказался давать оценку возможности вторжения России
Станислав Оганов / Фото - ФК Заря
Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов сообщил, что легионеры команды готовы вернуться в Украину, несмотря на сообщения о возможном военном вторжении России.
Легионеры «Зари» очень спокойно относятся к этому, они готовы возвращаться в Украину и готовиться к чемпионату. Нет таких, которые сказали бы, что в Украину не полетят. Как никто и не просил досрочно разорвать контракт, чтобы покинуть Украину.
У нас все хорошо, все спокойно. Готовимся завтра вылетать в Украину. После возвращения в Украину клуб будет работать в штатном режиме.
Верю ли в нападение России? Не задавайте мне политические вопросы, пожалуйста. Я не верю в эти вещи, о чем вы говорите.
Также то, что никто из игроков не просил разорвать контракт, подтвердили и в «Металлисте 1925».
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