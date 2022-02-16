Оганов сообщил о решении легионеров «Зари» в связи с ситуацией в Украине

Станислав Оганов / Фото - ФК Заря

Генеральный директор «Зари» Станислав Оганов сообщил, что легионеры команды готовы вернуться в Украину, несмотря на сообщения о возможном военном вторжении России.

У нас все хорошо, все спокойно. Готовимся завтра вылетать в Украину. После возвращения в Украину клуб будет работать в штатном режиме.

Верю ли в нападение России? Не задавайте мне политические вопросы, пожалуйста. Я не верю в эти вещи, о чем вы говорите.