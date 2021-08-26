«Ворскла» назвала сумму, за которую готова продать Ризныка

Сумма выглядит впечатляющей

Дмитрий Ризнык / Фото: Twitter

Вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык близок к тому, чтобы покинуть полтавскую команду, сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, полтавский клуб хочет выручить за 22-летнего вратаря целых 5 миллионов евро.

Также известно, что «Шахтер» делал предложение «Ворскле» по Ризныку в размере 3 миллионов евро еще зимой, но стороны так и не пришли к соглашению.

Ранее в «Шахтере» опровергли слухи, что клуб пытался подписать Ризныка.