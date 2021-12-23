Огорчил Малиновского и Роналду, а теперь поможет Шевченко. «Дженоа» купит французского форварда

Игрок заявил о себе в Лиге чемпионов

Жордан Сибачо / фото - Daily Advent

«Дженоа» рассматривает варианты усиления состава в зимнее трансферное окно.

Боссы «грифонов» хотят купить нападающего «Янг Бойз» Жордана Сибачо, сообщает Calcio Mercato.

Игрок заявил о себе в матчах группового этапа Лиги чемпионов, где сначала голом в компенсированное время испортил Роналду первый матч в ЛЧ после возвращения в МЮ, нанеся «дьяволам» шокирующее поражение.

После чего он поучаствовал в феерической перестрелке с «Аталантой» Малиновского, которая закончилась со счетом 3:3.

В текущем сезоне на счету француза 18 голевых действий в 30-ти матчах сезона.

Напомним, тренер «грифонов» Андрей Шевченко рассказал о первоочередной цели «Дженоа» во время зимнего трансферного окна.