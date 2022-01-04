Близкий к Анчелотти агент: «Реал» предложил ПСЖ 50 миллионов евро за Мбаппе, чтобы подписать его в январе»
Огромная сумма и длительность. Опубликованы детали контракта Мбаппе с «Реалом»
Сообщалось, что француз уже согласовал свой переход из ПСЖ
19:57
Килиан Мбаппе / Фото - AS
Нападающий Килиан Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом» до 2028 года. Об этом сообщает ABC.
Источник опубликовал детали будущего соглашения игрока ПСЖ с новым клубом. Зарплата француза составит 21 миллион евро.
Также для форварда предусмотрен подписной бонус. Он будет выплачен в размере 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет из ПСЖ в «Реал» летом 2022 года.
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