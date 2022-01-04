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Огромная сумма и длительность. Опубликованы детали контракта Мбаппе с «Реалом»

Сообщалось, что француз уже согласовал свой переход из ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
19:57
Огромная сумма и длительность. Опубликованы детали контракта Мбаппе с «Реалом»
Килиан Мбаппе / Фото - AS

Нападающий Килиан Мбаппе подпишет контракт с мадридским «Реалом» до 2028 года. Об этом сообщает ABC.

Источник опубликовал детали будущего соглашения игрока ПСЖ с новым клубом. Зарплата француза составит 21 миллион евро.

Также для форварда предусмотрен подписной бонус. Он будет выплачен в размере 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет из ПСЖ в «Реал» летом 2022 года.

Сергей Стаднюк
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Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид (футбол)

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