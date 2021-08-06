ОИ. Сборная Мексики – бронзовые призеры олимпийского футбольного турнира

Японцы не взяли медали на домашнем турнире

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В матче за третье место олимпийского турнира по футболу сборная Мексики одержала победу над Японией.

Счет в поединке уже на тринадцатой минуте открыл Франсиско Кордова, с пенальти распечатав ворота японцев.

Ждать удвоения счета долго не пришлось, ведь меньше чем через 10 минут Хоан Васкес закрепил преимущество своей команды.

Во втором тайме мексиканцы вовсе довели счет до разгромного усилиями Эрнесто Веги.

Японцы не смогли справиться с таким ударом, забив лишь гол престижа на 78-й минуте. Отличился Каору Митома.

В полуфинальных матчах мексиканцы по пенальти уступили Бразилии, а Япония вылетела от Испании, обидно пропусти в экстратаймах.

Мексика – Япония 3:1

Голы: Кордова, 13 (пен.), Васкес, 22, Вега, 58 – Митома, 78.

Мексика: Очоа, Ангуло, Монтес, Санчес, Ромо, Кордова (Альварадо, 79), Лайнес (Антуна, 57), Васкес, Мартин, Вега (Бельтран, 78), Родригес.

Япония: Тани, Сакаи, Йосида, Накаяма (Митома, 63), Томиясу, Кубо, Эндо (Мийоси, 80), Доан, Танака (Итакура, 71), Сома (Хатате, 46), Хаяси (Уэда, 63).

Предупреждения: Эндо (19), Васкес (27), Санчес (42), Уэда (80).

В финале между собой сойдутся сборные Испании и Бразилии. Битва за золотые медали состоится уже завтра, 7-го августа.