Нагельсманн подвел итоги первого круга Бундеслиги для «Баварии»
Оказаться в туалете любой ценой. Курьезная замена защитника «Баварии»
Игроку срочно понадобилось в уборную во время игры
18 декабря 17:16
Бенжамен Павар / фото - FC Bayern
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал L'Equipe о курьезной замене защитника Бенжамена Павара в концовке матча с «Вольфсбургом» (4:0):
«Мы хотели провести замены, но в этот момент Бенжи сказал тренерам по-французски, что должен оказаться в туалете любой ценой. Потом он сказал, что может подождать еще несколько секунд, в течение которых сделал несколько хороших передач.
Как только мяч перешел на другую половину поля, он воспользовался возможностью, чтобы удовлетворить свои потребности».
В текущем сезоне Павар провел 17 матчей в составе «Баварии», в которых отдал две голевые передачи.
Напомним, форвард мюнхенцев Роберт Левандовски побил выдающийся рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге.
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