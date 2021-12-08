Окончательные итоги группы «Динамо» в Юношеской лиге UEFA. На кого выходят киевляне?

Камбэк «Баварии» с «Барселоной» не повлиял на положение «бело-синих», но окончательно сформировал таблицу

Фото - ФК Динамо Киев

В шестом туре группового этапа Юношеской лиги UEFA «Бавария» на своем поле переиграла «Барселону».

Уже к 9-й минуте Гарридо и Барбера обеспечили «сине-гранатовым» комфортное преимущество в два мяча. Но гол Яницека и дубль Мотики позволили мюнхенцам совершить камбэк.

Юношеская лига UEFA. Групповой этап, 6 тур

«Бавария» – «Барселона» 3:2

Голы: Яницек, 21, Мотика, 41, 50 – Гарридо, 1, Барбера, 9

Таким образом, разрыв между вторым и третьим местом составил целых девять очков. «Бенфика» отправилась в 1/8 финала, «Динамо» сыграет в стыковом матче.

У киевлян 8 потенциальных соперников из Пути чемпионов стран. Это «Алкмаар» (Нидерланды), «Генк» (Бельгия), «Жилина» (Словакия), «Митьюлланд» (Дания), «Рейнджерс» (Шотландия), «Хайдук» (Хорватия), «Эмполи» (Италия) и «Депортиво» (Испания).

«Динамо» проведет один матч на выезде 8/9 февраля. Игру точно пропустят защитник Антон Боль, а также хавбеки Владимир Бражко и Назар Волошин: все из-за дисквалификаций.

Напомним, в заключительном матче группы «Динамо» минимально уступило «Бенфике» (0:1) и в последний момент пропустило конкурента в лидеры.