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Олейник: «Была сумасшедшая чуйка, что Сикан забьет»

Экс-игрок сборной Украины поделился мыслями после ничьей с Казахстаном
Футбол Сборная Украины
2 сентября 21:03
Олейник: «Была сумасшедшая чуйка, что Сикан забьет»
Денис Олейник / Фото - FootBoom

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник высказался по поводу матча отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана (2:2).

Конечно, обидно отпускать такие матчи. Уже в первом тайме мы должны были все решать, делать разницу. Тогда во втором тайме было бы гораздо легче играть. По такой игре очень нужным был второй гол. Если бы сделали счет 2:0 в свою пользу, судьба матча была бы решена. Там бы еще и третий залетел.

А так... 1:0 – очень скользкий счет. Плюс во втором тайме прибавил Казахстан, начал играть более агрессивно, вертикальными длинными передачами. И у нас появились проблемы. К тому же украинцы сами не реализовали парочку моментов.

Честно говоря, у меня была сумасшедшая чуйка, что Сикан забьет. Петраков ему доверился, он хорошо знает его возможности. Даниил вышел и отблагодарил. Я очень радовался после этого гола. А вот второй мяч казахов был крайне обидным. До финального свистка оставались считанные минуты. Что ж, ничего не поделаешь, не вернешь назад. Нужно постараться забыть эту неудачу и готовиться к Франции.

Я считаю, что в первом тайме Украина вообще ничего не позволила Казахстану. Были лишь несколько попыток дальних неподготовленных ударов. В них вообще ничего не было!

Вот тогда нужно было решать игру, игра в первом тайме очень удавалась. Штанги, перекладины. Возможно, именно эта легкость то сказалась на втором тайме. Конечно, в каждом матче нужно играть до конца. Но, кроме этого, был фактор невезения. Просто не наш день. Так бывает в футболе.

Считаю, что коллектив в сборной Украины – очень хороший, это чувствуется. Возможно, не хватает кого-то, кто мог бы подбодрить в нужный момент на футбольном поле. Но мне трудно об этом судить со стороны.

За первый тайм могу выделить и похвалить абсолютно всех. Они сыграли на высоком уровне. Мне очень понравился Буяльский – подстраивался, много пользы давал для игры в центре и в атаке. Ярмоленко также прекрасно сыграл первую половину встречи, только забить не удалось.

Не могу сказать, что кто-то выпадал из игры или сыграл ниже своих возможностей. Сборная выглядела хорошо – особенно в первом тайме. После перерыва возникли небольшие проблемы в обороне.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо согласен с тем, что в первом тайме «сине-желтым» нужно было «закрывать игру».

Источник: Footboom Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Казахстана (футбол) Денис Олейник Даниил Сикан Александр Петраков

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