Олейник: «В Финляндии довольны результатом матча Казахстан – Украина»

Денис Олейник / Фото - СИК

Полузащитник СИКа Денис Олейник оценил возможность выхода на чемпионат мира-2022 для сборной Украины после ничьей с Казахстаном (2:2). Также футболист рассказал, как данный результат восприняли в Финляндии.

Конечно, с Францией нужно допускать как можно меньше ошибок. Там мастерство игроков таково, что ошибок они не прощают. В этих матчах всегда важны замечательные действия вратаря, нужно играть надежно и искать свой шанс впереди, забивать. А при такой поддержке, как в Киеве, наша команда способна вообще победить сборную Франции!

Я думаю, что в любом случае в Финляндии довольны результатом матча с Казахстаном. Он им на руку. Завтра у меня состоится тренировка – что-то, возможно, ребята будут говорить.

Но я уверен, что финны и сами будут терять очки в следующих матчах. Украина сохраняет достаточно неплохие шансы выйти со второго места. Три победы над финнами и боснийцами – и второе место наше. Это – 100 процентов.