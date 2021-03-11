«Олимпик» будет просить разрешение у УАФ играть на другом киевском стадионе

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин поделился реакцией на решение КДК УАФ о запрете донецкому клубу до конца сезона проводить матчи на стадионе «Динамо им. Лобановского»:

Будем писать письмо в УАФ, чтобы нам разрешили играть на Банникова. «Шахтер» и «Ворскла» там играли. Попросим их. Они же знают из-за какой ситуации мы остались без личного стадиона. В Донецке у нас была своя арена и своя академия. Сегодня мы не можем там играть. УАФ об этом тоже знает.

Напакостить всегда легче, чем сохранить и сделать что-то для футбола.