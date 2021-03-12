«Олимпик» направил повторное заявление в КДК УАФ с требованием начать проверку работы арбитров в матче с «Шахтером»

Донецкий «Олимпик» на своем официальном сайте заявил, что направил в КДК УАФ повторное заявление касательно проверки работы арбитров в матче с 17-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:1).

Одновременно с этим наш клуб опубликовал открытое обращение к чиновникам УАФ с просьбой опубликовать запись разговоров арбитра и видеоасисстенов ВАР, как это давно делается в ведущих футбольных странах.

Не получив никакой реакции от представителей Украинской ассоциации футбола и КДК, сегодня донецкий клуб направил повторное заявление в КДК с требованием начать проверку и разобраться во всех обстоятельствах судейства.

Украинский футбол – достояние всей страны и каждого, кто любит и переживает за свою любимую команду. Поэтому разбирательства в такого рода инцидентах должно быть максимально прозрачным.

Именно по этой причине «Олимпик» принял решение освещать все свои действия в медийном пространстве, чего мы ожидаем и от наших футбольных чиновников».