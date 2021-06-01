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«Олимпик» не снимется с УПЛ – источник

Донецкий клуб будет искать инвесторов
Футбол Украинская Премьер-лига
07:59
«Олимпик» не снимется с УПЛ – источник
Фото: Twitter

«Олимпик» не снимется с УПЛ, заявил украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

По его информации, клуб будет искать и привлекать новых инвесторов из-за того, что президенту клуба запретили заниматься футбольной деятельностью.

Также известно, что «Минай» не заменит «Олимпик» в УПЛ в сезоне 2021/22.

Напомним, «Олимпик» получил аттестат УПЛ на следующий сезон.

Петр Приходько
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Олимпик Донецк

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