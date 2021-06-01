«Олимпик» получил аттестат от УАФ на следующий сезон
«Олимпик» не снимется с УПЛ – источник
Донецкий клуб будет искать инвесторов
Фото: Twitter
«Олимпик» не снимется с УПЛ, заявил украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».
По его информации, клуб будет искать и привлекать новых инвесторов из-за того, что президенту клуба запретили заниматься футбольной деятельностью.
Также известно, что «Минай» не заменит «Олимпик» в УПЛ в сезоне 2021/22.
Напомним, «Олимпик» получил аттестат УПЛ на следующий сезон.
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