«Олимпик» не снимется с УПЛ – источник

Донецкий клуб будет искать инвесторов

Фото: Twitter

«Олимпик» не снимется с УПЛ, заявил украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв».

По его информации, клуб будет искать и привлекать новых инвесторов из-за того, что президенту клуба запретили заниматься футбольной деятельностью.

Также известно, что «Минай» не заменит «Олимпик» в УПЛ в сезоне 2021/22.

Напомним, «Олимпик» получил аттестат УПЛ на следующий сезон.