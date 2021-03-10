«Олимпик» попросил УАФ обнародовать запись переговоров арбитров в эпизоде с отмененным голом «Шахтеру»

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Донецкий «Олимпик» обратился к УАФ с просьбой опубликовать запись переговоров арбитров во время матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, гол Тедеуса Нкенга в ворота «горняков» был отменен из-за офсайда. По мнению клуба, обнародование разговора между арбитрами поможет разобраться в эпизоде, который вызвал резонанс в информационном пространстве.

Ранее президент «Олимпика» Владислав Гельзин объяснил свое поведение после матча с «Шахтером».