«Олимпик» расстался с еще одним легионером

Романовский провел 1,5 года в клубе

Фото: ФК Олимпик

Полузащитник «Олимпика» Даниэль Романовский покинул команду.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает сайт клуба. 24-летний литовец провел в команде 1,5 года.

За это время он провел 21 матч, забив один мяч и сделав один ассист.

«Олимпик» пока не подтвердил свое участие в УПЛ на следующий сезон. Команду уже покинули Максим Тейшейра и Орест Лебеденко.