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«Олимпик» расстался с еще одним легионером
Романовский провел 1,5 года в клубе
Фото: ФК Олимпик
Полузащитник «Олимпика» Даниэль Романовский покинул команду.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает сайт клуба. 24-летний литовец провел в команде 1,5 года.
За это время он провел 21 матч, забив один мяч и сделав один ассист.
«Олимпик» пока не подтвердил свое участие в УПЛ на следующий сезон. Команду уже покинули Максим Тейшейра и Орест Лебеденко.
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