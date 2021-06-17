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«Олимпик» расстался с еще одним легионером

Романовский провел 1,5 года в клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
16:30
«Олимпик» расстался с еще одним легионером
Фото: ФК Олимпик

Полузащитник «Олимпика» Даниэль Романовский покинул команду.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает сайт клуба. 24-летний литовец провел в команде 1,5 года.

За это время он провел 21 матч, забив один мяч и сделав один ассист.

«Олимпик» пока не подтвердил свое участие в УПЛ на следующий сезон. Команду уже покинули Максим Тейшейра и Орест Лебеденко.

Андрей Усмонов
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