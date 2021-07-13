«Олимпик» заявится в Первую лигу и получит новых инвесторов
«Олимпик» расстался с Санжаром
Тренер покинул клуб
Фото: ФК Олимпик
«Олимпик» расстался с главным тренером Романом Санжаром.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В команду он пришел в мае, проведя два матча во главе команды.
Таким образом, он не будет руководить клубом, если те смогут сыграть в Первой лиге. Клуб ведет переговоры с ПФЛ.
Напомним, «Олимпик» не стал заявляться на новый сезон УПЛ. Его место займет «Минай».
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