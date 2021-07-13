«Олимпик» расстался с Санжаром

Тренер покинул клуб

Фото: ФК Олимпик

«Олимпик» расстался с главным тренером Романом Санжаром.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В команду он пришел в мае, проведя два матча во главе команды.

Таким образом, он не будет руководить клубом, если те смогут сыграть в Первой лиге. Клуб ведет переговоры с ПФЛ.

Напомним, «Олимпик» не стал заявляться на новый сезон УПЛ. Его место займет «Минай».