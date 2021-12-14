Де Дзерби: «Луческу – Маэстро. И будет им всегда»
«Он как отец». Де Дзерби рассказал, кто повлиял на его приход в «Шахтер»
Тренер «горняков» был знаком со специалистом с детства
14 декабря 12:22
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в эфире YouTube-канала «BurBuzz» сообщил, что на его приход в клуб повлиял ассистент директора «горняков» по футболу Карло Николини.
Да это правда, что Николини был моим первым тренером. В 1991 году, когда мне было 12, он был моим тренером, именно в районе стадиона «Момпьяно». И после этого именно Карло был тем мужчиной, кто впервые связался со мной из «Шахтера».
В прошлом году он впервые говорил со мной о «Шахтере». Именно Карло сыграл решающую роль. Я ведь не был знаком с Дарио Срной, не знал Сергея Палкина. А Карло знаю 30 лет. И то, что он находится здесь рядом со мной, это моя гарантия.
Я знаю его и доверяю ему. Можно сказать, что он как отец. Так его присутствие сыграло основную роль в моем переходе в «Шахтер». Поэтому, когда я злюсь, то злюсь на Карло.
Также Де Дзерби назвал наставника «Динамо» Мирчу Луческу маэстро.
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