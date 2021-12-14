«Он как отец». Де Дзерби рассказал, кто повлиял на его приход в «Шахтер»

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в эфире YouTube-канала «BurBuzz» сообщил, что на его приход в клуб повлиял ассистент директора «горняков» по футболу Карло Николини.

В прошлом году он впервые говорил со мной о «Шахтере». Именно Карло сыграл решающую роль. Я ведь не был знаком с Дарио Срной, не знал Сергея Палкина. А Карло знаю 30 лет. И то, что он находится здесь рядом со мной, это моя гарантия.

Я знаю его и доверяю ему. Можно сказать, что он как отец. Так его присутствие сыграло основную роль в моем переходе в «Шахтер». Поэтому, когда я злюсь, то злюсь на Карло.