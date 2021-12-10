«Он не хочет оставаться в МЮ». Агент форварда анонсировал уход клиента зимой

Антони Марсьяль / фото - MUFC

Филипп Ламболи, агент форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, рассказал Sky Sports о дальнейшем развитии карьеры своего клиента:

«Антони хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе. Ему просто нужно играть.

Он не хочет оставаться в МЮ. Скоро я поговорю с руководством клуба».

В текущем сезоне француз провел на поле лишь 359 минут в 10-ти матчах, за которые успел забить 1 мяч.

Приход в Манчестер Криштиану Роналду свел количество игровой практики 26-летнего нападающего к минимуму. К тому же, помимо португальца, тренеры также отдают предпочтение в атаке Маркусу Рэшфорду, Мэйсону Гринвуду и Джейдону Санчо.

Напомним, экс-игрок МЮ заявил, что Рангник будет адаптировать тактику под удобную для Роналду.