«Он один из лучших в УПЛ». Гура рассказал о зимних покупках «Александрии»

Юрий Гура / фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о трансферах Артура Авагимяна и Дениса Костышина:

За Костышиным давно следили – это креатив. Он очень атакующий футболист.

Пришедшие игроки больше атакующие, но нам надо поставить их на те рельсы, что надо обороняться. У Дениса есть все для этого, его функциональные возможности очень хорошие. Думаю, это будет помощник нашей команде».