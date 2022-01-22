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«Он один из лучших в УПЛ». Гура рассказал о зимних покупках «Александрии»

Команда активно усиливается
Футбол Украинская Премьер-лига
12:43
«Он один из лучших в УПЛ». Гура рассказал о зимних покупках «Александрии»
Юрий Гура / фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о трансферах Артура Авагимяна и Дениса Костышина:

«Была еще первая лига, я следил за Авагимяном. Были предпосылки – нравились качества футболиста. Думаю, он один из лучших в УПЛ по игре один в один, у него есть это.

За Костышиным давно следили – это креатив. Он очень атакующий футболист. 

Пришедшие игроки больше атакующие, но нам надо поставить их на те рельсы, что надо обороняться. У Дениса есть все для этого, его функциональные возможности очень хорошие. Думаю, это будет помощник нашей команде».

Напомним, «Десна» подала жалобу в УАФ по делу перехода Калитвинцева в «Александрию».

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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