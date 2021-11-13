«Он правильно сделал» – Манчини об очередном промахе Жоржиньо с пенальти

Роберто Манчини / Фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями после ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Швейцарии (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Первый тайм был для нас сложным, и пришлось немного побороться. Во втором мы сыграли хорошо, разве что упустили второй гол. Мы не позволили им большего, но забить еще раз не удалось.

Мы начинаем со значительным преимуществом перед следующим туром. Если мы проведем хорошую игру и забьем голы, которых не забили сегодня вечером, я думаю, у нас есть хорошие шансы добиться желаемого.