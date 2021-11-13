Отбор на ЧМ-2022. Италия не сумела обыграть Швейцарию. Разгромы от Англии, Венгрии и Польши
«Он правильно сделал» – Манчини об очередном промахе Жоржиньо с пенальти
Специалист не стал критиковать подопечного
Роберто Манчини / Фото - beIN SPORTS
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями после ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Швейцарии (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
К сожалению, мы не реализовывали пенальти в каждом матче против Швейцарии. Такие вещи случаются. Жоржиньо? Он пенальтист. Если ему захотелось взяться за это, он правильно сделал.
Первый тайм был для нас сложным, и пришлось немного побороться. Во втором мы сыграли хорошо, разве что упустили второй гол. Мы не позволили им большего, но забить еще раз не удалось.
Мы начинаем со значительным преимуществом перед следующим туром. Если мы проведем хорошую игру и забьем голы, которых не забили сегодня вечером, я думаю, у нас есть хорошие шансы добиться желаемого.
Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти не заинтересован в должности главного тренера сборной Италии.
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