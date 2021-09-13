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«Он просто сел и уехал». Петраков рассказал о конфликте с Малиновским

Похоже, в сборной Украины не совсем здоровая атмосфера
Футбол Сборная Украины
12 сентября 22:32
«Он просто сел и уехал». Петраков рассказал о конфликте с Малиновским
Александр Петраков / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в эфире шоу «Великий футбол» рассказал о конфликте с Русланом Малиновским.

В спарринге с Чехией (1:1) я заранее хотел сделать ротацию. После матча с Францией (1:1) ко мне подошли игроки «Шахтера». У нас был предварительный разговор, чтобы отпустить их, ведь они сильно устали. Недолго думая, я сразу подозвал игроков «Динамо». Говорю, у нас единая команда, в таком случае также уходят Сидорчук, Забарный и Цыганков. Так будет нормально, говорю, и динамовцы уйдут, и горняки.

– Игрокам «Динамо» понравилась идея?

– Они нормально отреагировали. Из «Динамо» мне же тоже звонили, как и из «Шахтера». У меня нет секретов. Я взял и отпустил. Это нормально, не было никаких конфликтов и давления на меня. Поехали бы они с нами, были бы 3 дня с нами... но я же вижу, что они уже не настроены играть в Чехии.

Еще Малиновский подошел и говорит, что тоже хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, еще матч в Чехии. А он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать. Он ничем это не объяснил. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать, то пускай едет.

– Между вами есть конфликт?

– Нет никакого конфликта, мы не ругались, ничего такого.

– А тот момент, когда вы извинялись перед ним за то, что он не попал в стартовый состав на матч с Францией?

– Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему сказал, что у нас новая схема игры. Как мы будем с тобой разговаривать, говорю. Он ответил, что год назад, когда он играл в Бельгии, он, может, и был бы против, но сейчас он знает, что на первом месте интересы команды. А потом уже личные. Я ему сказал: «Держи руку. Молодец».

На «Олимпийском» я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: «Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?» Мы же с тобой договаривались, говорю – интересы команды в первую очередь. А он говорит, что обиделся. Говорю: «Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?» Он ответил, что нет. Все. Он сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать – уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства. Это сборная, не хочешь – поезжай.

– А навсегда Малиновскому можно взять билет?

– Зачем навсегда?

– А зачем такие нужны?

– Чтобы я стал врагом нации? Я ничем не обидел человека


Ранее сообщалось, что сборную Украины предлагали возглавить Виктору Скрипнику.

Петр Приходько
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(Голосов: 2)

Теги

Александр Петраков Руслан Малиновский

Комментарии 1

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13 сентября 2021г. 08:04
Малиновский и Зинченко зазвездившийся баласт сборной.Но....Малиновский хоть для своего клуба пользу иногда приносит,а "з" и в клубе нолик.
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