Он вернулся! Эриксен прибыл на клубную базу «Интера»

Игрок надеется на возвращение на поле

Кристиан Эриксен / фото - Eurosport

Датский хавбек Кристиан Эриксен посетил клубную базу «Интера», где встретился с одноклубниками, сообщает официальный сайт «нерадзурри».

Медперсонал клуба отметил, что игрок находится в хорошей физической форме и отличном психологическом состоянии.

Кристиан Эриксен / Inter

На Евро-2020 датчанин пережил остановку сердца. Его реанимировали на протяжении 10 минут, а после в больнице ему имплантировали кардио-дефибриллятор.

Как ранее сообщалось, вскоре Эриксен должен пройти большое количество медицинских тестов, которые определят, сможет ли он продолжить карьеру.