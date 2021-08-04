«Интер» непреклонен. «Челси» добавил к предложению по Лукаку топового защитника
Он вернулся! Эриксен прибыл на клубную базу «Интера»
Игрок надеется на возвращение на поле
4 августа 16:35
Кристиан Эриксен / фото - Eurosport
Датский хавбек Кристиан Эриксен посетил клубную базу «Интера», где встретился с одноклубниками, сообщает официальный сайт «нерадзурри».
Медперсонал клуба отметил, что игрок находится в хорошей физической форме и отличном психологическом состоянии.
На Евро-2020 датчанин пережил остановку сердца. Его реанимировали на протяжении 10 минут, а после в больнице ему имплантировали кардио-дефибриллятор.
Как ранее сообщалось, вскоре Эриксен должен пройти большое количество медицинских тестов, которые определят, сможет ли он продолжить карьеру.
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