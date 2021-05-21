Кьеллини намерен завершить карьеру в конце сезона
Он заслужил на отдых. Кьеллини может перебраться в МЛС
Итальянский защитник еще не продлил контракт с «Ювентусом»
Джорджо Кьеллини / Фото - forzaitalianfootballЗащитник и капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может покинуть туринский клуб и переехать в МЛС. Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
В услугах 36-летнеего итальянца заинтересован «Цинциннати». Если Кьеллини не продлит соглашение с «Ювентусом», то американцы начнут работу над тем, чтобы убедить защитника перебраться за Океан.
Действующий контракт Кьеллини с «Ювентусом» заканчивается в июне этого года. В текущем сезоне в активе защитника 16 матчей в Серии А, 1 гол и 4 желтые карточки.
А тем временем руководство «Ювентуса» определиться с будущим Андреа Пирло уже в ближайшие дни.
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