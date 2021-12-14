«Поддерживаю Селезнева» – Кополовец поделился мнением о конфликте с журналистом
«Он же не Вася из села». Экс-игрок сборной Украины дал совет Селезневу
Одиозный форвард вновь вляпался в скандал
14 декабря 12:06
Евгений Селезнев / фото - ФК Минай
Бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал скандал вокруг Евгения Селезнева, угрожавшего журналисту:
«Я к этому отношусь негативно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда есть довольные, есть недовольные. И всегда будут провокации. Тем более Жене надо быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет рекорд побить. Он же не Вася из какого-то села.
Всегда будут его из-под тишка снимать. Будут с трибун его провоцировать. Надо уметь себя сдерживать. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе пиар какой-то. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а немного взвешивать всю информацию».
Ранее шоу «ТаТоТаке» опубликовало запись телефонного разговора, в процессе которого Селезнев угрожает ведущему Андрею Сенькиву физической расправой.
На игрока уже отправил заявление в полицию народный депутат, а юрист рассказал, грозит ли форварду уголовная ответственность.
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