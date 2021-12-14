«Он же не Вася из села». Экс-игрок сборной Украины дал совет Селезневу

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

Бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал скандал вокруг Евгения Селезнева, угрожавшего журналисту:

Всегда будут его из-под тишка снимать. Будут с трибун его провоцировать. Надо уметь себя сдерживать. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе пиар какой-то. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а немного взвешивать всю информацию».