«Аякс» интересуется вингером «Тоттенхэма»
Онана согласился перейти в «Арсенал»
Лондонцы подпишут конкурента для Лено
08:29
Фото: Sky Sports
Вратарь «Аякса» Андре Онана перейдет в «Арсенал».
Камерунец согласился на трансфер в лондонский клуб, сообщает Sky Sports. «Арсеналу» осталось согласовать переход с голландцами.
25-летний вратарь подпишет контракт до 2024-го года. Примечательно, что он не сможет играть до октября из-за допинговой дисквалификации.
Онана будет конкурировать в «Арсенале» с Берндом Лено.
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