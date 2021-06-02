Онана согласился перейти в «Арсенал»

Лондонцы подпишут конкурента для Лено

Фото: Sky Sports

Вратарь «Аякса» Андре Онана перейдет в «Арсенал».

Камерунец согласился на трансфер в лондонский клуб, сообщает Sky Sports. «Арсеналу» осталось согласовать переход с голландцами.

25-летний вратарь подпишет контракт до 2024-го года. Примечательно, что он не сможет играть до октября из-за допинговой дисквалификации.

Онана будет конкурировать в «Арсенале» с Берндом Лено.