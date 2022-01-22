«Они игроки сборных» – Вирт раскрыл причины подписания двух новичков

Юрий Вирт / Фото - Twitter

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о причинах подписания защитника Жирайра Маргаряна и хавбека Владислава Крейды.

Что касается Крейды, то его взяли из «Флоры» в аренду с правом выкупа. Действует в опорной зоне полузащиты, где у нас надолго выбыл из-за травмы Дмитрий Клец. Хорош в отборе, посмотрим в Турции, каков он в подыгрыше.