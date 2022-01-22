Вирт: «Верес» просмотрит флангового хавбека-украинца, англичанина-опорного полузащитника и форварда-украинца, выступающего в Германии»
«Они игроки сборных» – Вирт раскрыл причины подписания двух новичков
«Верес» усилился армянским защитником и эстонским опорником
Юрий Вирт / Фото - Twitter
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о причинах подписания защитника Жирайра Маргаряна и хавбека Владислава Крейды.
Они игроки сборных своих стран. Маргарян, ранее выступавший за «Арарат» стремится действовать от флажка до флажка на левом фланге обороны, надежен при подстраховке, креативен при подключениях. Думаю, что это удачная замена Немчанинову.
Что касается Крейды, то его взяли из «Флоры» в аренду с правом выкупа. Действует в опорной зоне полузащиты, где у нас надолго выбыл из-за травмы Дмитрий Клец. Хорош в отборе, посмотрим в Турции, каков он в подыгрыше.
Вирт также сообщил, что «Верес» просмотрит украинцев и англичанина.
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